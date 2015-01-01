تشكيل برشلونة.. فالفيردي يحدد ثلاثي الهجوم ومركز جديد لـ "ميسي"

كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن الطريقة التي سيعتمد عليها ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتليتكو مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن فالفيردي سوف يدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز "المهاجم الوهمي"، بينما سيلعب أنطوان جريزمان كـ"جناح أيمن"، وعثمان ديمبيلي "جناح أيسر".





وأكدت الإذاعة الاسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز لن يكون له دورًا في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة بالموسم الجديد، وسيكون التشكيلة الإحتياطية للفريق الكتالوني.