ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشكيل برشلونة.. فالفيردي يحدد ثلاثي الهجوم ومركز جديد لـ "ميسي"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:37 م
تشكيل برشلونة.. فالفيردي يحدد ثلاثي الهجوم ومركز جديد لـ ميسي
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن الطريقة التي سيعتمد عليها ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتليتكو مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن فالفيردي سوف يدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز "المهاجم الوهمي"، بينما سيلعب أنطوان جريزمان كـ"جناح أيمن"، وعثمان ديمبيلي "جناح أيسر".

وأكدت الإذاعة الاسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز لن يكون له دورًا في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة بالموسم الجديد، وسيكون التشكيلة الإحتياطية للفريق الكتالوني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن