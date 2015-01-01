هبوط حاد للبورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

اصيبت البورصات الأوربية بهبوط حاد في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع السيارات الذى تراجع بنسبة 2%.





ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع المخاوف التجارية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين تماطل في المحادثات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة.





ويبدأ اليوم اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يستمر على مدار يومين، ومن المقرر أن يعلن المركزي الأمريكي غداً قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها.





وقرر المركزي الياباني اليوم تثبيت معدل الفائدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لن يتردد في الاستعانة بالتيسير النقدي، لحماية الاقتصاد من المخاطر الخارجية.





وعلى صعيد تطورات البريكست صرح الخارجية البريطاني دومنيك راب أنه من المحتمل التوصل لصفقة إذا فتح الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب لإعادة التفاوض.





وتواصل الشركات والبنوك في أوروبا الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني من العام الجاري.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.5 بالمائة إلى 385.1 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2.2 بالمائة مُسجلاً 12147.2 نقطة.





وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة مُسجلاً 7646.7 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.6 عند 5511.07 نقطة.





وبحلول الساعة 6:06 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1149 دولار.