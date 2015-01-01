ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هبوط حاد للبورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:31 م
هبوط حاد للبورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
بورصة المانيا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
اصيبت البورصات الأوربية بهبوط حاد في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع السيارات الذى تراجع بنسبة 2%.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع المخاوف التجارية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين تماطل في المحادثات التجارية انتظاراً للانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة.

ويبدأ اليوم اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يستمر على مدار يومين، ومن المقرر أن يعلن المركزي الأمريكي غداً قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها.

وقرر المركزي الياباني اليوم تثبيت معدل الفائدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لن يتردد في الاستعانة بالتيسير النقدي، لحماية الاقتصاد من المخاطر الخارجية.

وعلى صعيد تطورات البريكست صرح الخارجية البريطاني دومنيك راب أنه من المحتمل التوصل لصفقة إذا فتح الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب لإعادة التفاوض.

وتواصل الشركات والبنوك في أوروبا الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني من العام الجاري.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.5 بالمائة إلى 385.1 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2.2 بالمائة مُسجلاً 12147.2 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة مُسجلاً 7646.7 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.6 عند 5511.07 نقطة.

وبحلول الساعة 6:06 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1149 دولار.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن