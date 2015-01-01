السيسي: الحكومة تقدر رد فعل المواطن.. والجهاز الأمني في صف المواطن
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:37 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تقدر جيدًا ردود أفعال المواطنين، وقد يكون هذا التقدير سببًا في عدم التحرك.
وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، إلى أن الأجهزة الأمنية تكون دائمًا في صف المواطن، منوهًا بأن هناك موضوعات يجب أن تكون مجابتها في نفس اللحظة.
وأضاف أن الدولة تدرس موضوعات كثيرة وكلما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث لا يكون للأزمات تأثير كبير.
وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، إلى أن الأجهزة الأمنية تكون دائمًا في صف المواطن، منوهًا بأن هناك موضوعات يجب أن تكون مجابتها في نفس اللحظة.
وأضاف أن الدولة تدرس موضوعات كثيرة وكلما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث لا يكون للأزمات تأثير كبير.
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