ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيسي: الحكومة تقدر رد فعل المواطن.. والجهاز الأمني في صف المواطن

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:37 م
السيسي: الحكومة تقدر رد فعل المواطن.. والجهاز الأمني في صف المواطن
السيسي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تقدر جيدًا ردود أفعال المواطنين، وقد يكون هذا التقدير سببًا في عدم التحرك.

وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، إلى أن الأجهزة الأمنية تكون دائمًا في صف المواطن، منوهًا بأن هناك موضوعات يجب أن تكون مجابتها في نفس اللحظة.

وأضاف أن الدولة تدرس موضوعات كثيرة وكلما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث لا يكون للأزمات تأثير كبير.
Advertisements
المزيد عن: توك شو المؤتمر السابع للشباب اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن