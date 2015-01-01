السيسي يدخل في نوبة ضحك خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية.. والسبب



وعقب "السيسي"، أن الهدف من وجود نموذج محاكاة لحكومة المصرية أن نستمع إليهم جيدا، منوهًا بأن الحكومة عندما تتعامل مع قضايا يجب أن تضع في تفكيرها رد الفعل.

دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة محاكاة الحكومة المصرية في نوبة من الضحك، بعد عرض عدد من "التعليقات الساخرة" من المواطنين على قرارات الحكومة.