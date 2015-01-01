رئيس الوزراء بحكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار إفريقيًا



رئيس وزراء حكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار على مستوى إفريقيا.



قال مصطفى جمال، ممثل رئيس الوزراء في حكومة المحاكاة، إن المحور الأمني شهد تدهور في عام 2014، لدرجة أن العمليات الإرهابية وصلت لأكثر من 400 عملية إرهابية، وهذا أثر على غياب مصر عن المشهد الإقليمي.وتابع "جمال"، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الحالة الاقتصادية شهدت حالة من التدهور الشديد في عام 2014، حيث وصل معدل النمو الاقتصاد للأقل من 1.8%، وارتفع معدل البطالة لـ13%، وانخفض الاحتياطي النقدي، وارتفع العجز الكلي لأكثر من 12.2%.ولفت إلى أن الزيادة السكنية وصلت لـ2.4%، وهناك 800 الف نسمة كانت تعيش في أوضاع غير آمنة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على وضع مصر على أول طريق للتنمية.