ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الوزراء بحكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار إفريقيًا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:30 م
رئيس الوزراء بحكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار إفريقيًا
مصطفى جمال
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال مصطفى جمال، ممثل رئيس الوزراء في حكومة المحاكاة، إن المحور الأمني شهد تدهور في عام 2014، لدرجة أن العمليات الإرهابية وصلت لأكثر من 400 عملية إرهابية، وهذا أثر على غياب مصر عن المشهد الإقليمي.

وتابع "جمال"، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الحالة الاقتصادية شهدت حالة من التدهور الشديد في عام 2014، حيث وصل معدل النمو الاقتصاد للأقل من 1.8%، وارتفع معدل البطالة لـ13%، وانخفض الاحتياطي النقدي، وارتفع العجز الكلي لأكثر من 12.2%.

ولفت إلى أن الزيادة السكنية وصلت لـ2.4%، وهناك 800 الف نسمة كانت تعيش في أوضاع غير آمنة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على وضع مصر على أول طريق للتنمية.

رئيس وزراء حكومة المحاكاة: مصر الآن من أفضل الدول في جذب الاستثمار على مستوى إفريقيا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن