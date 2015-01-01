مانشستر يونايتد يعرض 50 مليون يورو لضم صخرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن مانشستر يونايتد قريب من الحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال موقع "LE10SPORT" أن مانشستر يونايتد قدم 50 مليون يورو لشراء عقد أومتيتي، إلا أن مسؤولي برشلونة يريدون الحصول على 60 مليون يورو.





وأشار الموقع إلى أن وجهات النظر بين إدارة الناديين متقاربة، ومن المتوقع أن تغلق الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا.



