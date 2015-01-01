صناع "جيمس بوند 25" يشوقون الجمهور له من خلال هذا المشهد (صور)

يبدو أن صناع فيلم "جيمس بوند 25" يجهزوا حالياً لإعداد وجبة دسمة من الأكشن خلال آخر جزء من سلسلة الأفلام الشهيرة الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج، وذلك بعدما نشر موقع الديلي ميل عدة صور لمشهد من مشاهد المطاردات الذى تم تصويره بالأمس ولم يتواجد فيه بطل العمل دانيال كريج وفقاً للتقرير المنشور خلال الموقع الشهير.









الصورظهرت فيها سيارة جيب وهي تطير فى الهواء بعدما تم تصوير المشهد بأعلى دقة من الإحترافية لتسرع السيارة بشكل كبيروتطير بهذا الشكل الذى شوق مشاهدي الفيلم لانتظاره.



