محافظ الغربية: إزالة 71 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 (صور)

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته المشددة لرؤساء المدن والاحياء ومديري المديريات بعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين والمتعدين دون أي تميز بين المواطنين والعمل على استرداد جميع أملاك الدولة من خلال تكثيف حملات الازالة خلال اعمال الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.





ففي هذا الشأن قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 71 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 7089م2 في خامس أيام الموجة 13لإسترداد "حق الشعب".





حيث قام حي أول طنطا بإزالة 11 حالة تعدى على مساحة 2012م2 تمثلوا في ( ازالة 6 حالات تعدى على املاك الري بمساحة 302م2- 3 حالات تعدى على املاك السكة الحديد بمساحة 76م2- حالة تعدى على املاك الطرق بسماحة 1530م2- حالة تعدى على املاك الوحدة المحلية بمساحة 103م2).





كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 31 حالة تعدى على املاك الري بمساحة 1740م2.





بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 29 حالة تعدى على مساحة 3337م2 تمثلوا في (ازالة 23 حالة تعدى على املاك الري بمساحة 2037م2- 6 حالات تعدى على املاك الاوقاف بمساحة 1300م2).



