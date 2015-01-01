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وزيرة المالية بنموذج المحاكاة: موازنة العام الحالي رفعت شعار "المواطن أولًا"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:22 م
وزيرة المالية بنموذج المحاكاة: موازنة العام الحالي رفعت شعار المواطن أولًا
هبة الله حسان
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هدى عبدالرازق
 
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قالت هبة الله حسان، وزيرة المالية في نموذج حكومة المحاكاة، إن الموازنة العامة عانت من الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية، حتى تم البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي في 2016، والتي لم تنته بعد.

وأشارت "حسان"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في أن يسترد الاقتصادي عافيته، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، والجنيه المصري استعاد مكانته.

وأضافت أن موازنة العام الحالي رفعت شعار المواطن أولا، منوهة بأن الموازنة حققت فائض أولى 2%، منوهة بأن منظومة الإصلاح الاقتصادي لن تكتمل إلا بشعور المواطن بتحسن.
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المزيد عن: هبة الله حسان فائض أولي المؤتمر السابع للشباب
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