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الأهلي يجهز لضم صفقة جديدة من الإسماعيلي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:17 م
الأهلي يجهز لضم صفقة جديدة من الإسماعيلي
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عمرو مصطفي
 
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يجهز مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع صفقة جديدة من نادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم محمود متولي.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود متولي اليوم الثلاثاء التعاقد مع محمود متولي من نادي الإسماعيلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويفاوض النادي الأهلي في الوقت الحالي مجلس إدارة الدارويش برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع أي من الثنائي باهر المحمدي أو محمد صادق لاعبي الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي بعد ضم متولي وإن كان الأقرب للانتقال إلى الأهلي باهر المحمدي الذي يرغب مارتن لاسارتي المدير الفني في التعاقد معه.
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