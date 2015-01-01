خطيب سكارليت جوهانسون: كنت أخشى الزواج حتى التقيت بها

لم يكن كولن جوست من محبي فكرة الزواج بل كان يخشاها حتى قابل سكارليت جوهانسون.





ووفقا لما ذكرته صحيفة Page Six صرح الممثل الأمريكي وكاتب برنامج Saturday Night Live "سأتزوج وهذا شيئا جنونيا" مضيفا " كنت أخشى الزواج بشدة وظللت هكذا لفترة طويلة، لأنه عندما أتحدث إلى شخص تزوج للتو أو على وشك اتخاذ الخطوة يصبح الامر بالنسبة لي مثل "يا إلهي لابد أن اقدم على هذه الخطوة ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟"





مضيفا "ولكن عندما أتحدث إلى شخص متزوج منذ 5 سنوات ينصحني بالتمهل في الأمر وأن أمامي حياة بأكملها.. لا تنجب أطفالا إنهم الأسوأ، ولكن عندما قابلت سكارليت تغير كل شيء".





أعلنت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما خطبتها من الممثل الأمريكي وكاتب برنامج Saturday Night Live كولن جوست بعد عامين من المواعدة.

جدير بالذكر أن هذه الزيجة تعتبر هي الثالثة بالنسبة لسكارليت ولكنها الأولى لجوست البالغ من العمر 36 عاما، ولم يحدد الثنائي بعد تاريخ الزواج.





وكشف الممثل الأمريكي عن إعجابه بـ جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما للمرة الأولى في حواره لموقع ET أثناء حفل Emmy Awards سبتمبر الماضي ويقول جوست" إنها رائعة، ومن الصعب أن توجه لها أي انتقادات فهي غاية في الجمال"، مضيفا "عندما حلت ضيفة في برنامج SNL كان هذا هو عامي الأول ككاتب في البرنامج لذا تسنى لنا التعرف على بعضنا البعض منذ ذلك الحين وحتى الآن".





جاء أول ظهور للثنائي سويا في نوفمبر 2017، وحضرا مؤخرا العرض الخاص بفيلم Endgame في لوس أنجلوس.







