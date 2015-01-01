ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت الجديد HaLa Madrid: بث مباشر الريال وتوتنهام يلا شوت KORA LIVE مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر kooora

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:17 م
يلا شوت الجديد HaLa Madrid: بث مباشر الريال وتوتنهام يلا شوت KORA LIVE مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر kooora
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان، مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء 30 يوليو في الساعة السادسة مساءً، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد من بطولة كأس أودي.

ويرغب فريق توتنهام في الاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي، من أجل المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم ومحاولة حصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق في الموسم الماضي في النهائي أمام فريق ليفربول.

بينما يريد ريال مدريد إستعادة عرش دوري أبطال أوروبا الذي فاز به خلال 3 سنوات متتالية، ولكنه خسره في الموسم الماضي، وأيضا إستعادة لقب الليجا الإسبانية.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد تعرض لخسارة كبيرة أمام غريمه التقليدي في المدينة أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3 في المباراة الودية الماضية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن