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أنيس غديرة يستقيل من تحيا تونس ويكشف الأسباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:18 م
أنيس غديرة يستقيل من تحيا تونس ويكشف الأسباب
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلن وزير النقل السابق أنيس غديرة إستقالته من حزب تحيا تونس بسبب طريقة تسيير الحزب وما اعتبره عدم قدرته على الإحاطة بقواعده وأيضا بسبب ''اتخاذ قرارات ومواقف غير صائبة وبطريقة غير ديمقراطية ولا ترتقي إلى تطلعات قواعده مما أدى إلى فقدان ثقة مناضليه''.
واعتبر غديرة في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن ''الحزب حاد عن المبادئ الأساسية التي أحدث من أجلها''. كما أشار إلى أنّ الإستقالة من الحزب تأتي من منطلق التزامه الشخصي بمبادئ العمل السياسي التي نشأ عليها وتعلمها من زعماء ومناضلي الوطن و علي رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة و الباجي قائد السبسي، وفق ما جاء في نصّ التدوينة.
كما أعلن في التدوينة ذاتها عدم الانخراط  خلال هذه الفترة في أي حزب سياسي.
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