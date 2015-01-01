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إنفراجة كبيرة في مفاوضات برشلونة ونيمار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:11 م
إنفراجة كبيرة في مفاوضات برشلونة ونيمار
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يطلب مبلغ 180 مليون يورو من أجل بيع نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن النادي الفرنسي، قد خفض مطالبه المالية، لكنه في الوقت الحالي لا يريد الحديث عن تبادل للاعبين.

ومن الجدير بالذكر ان بيئة اللاعب البرازيلي ونادي برشلونة الإسباني متفائلون بشأن اتمام الصفقة، لكن المفاوضات يمكن أن تكون طويلة.
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