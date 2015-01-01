اللاعب التونسي عصام الجبالي ينضم الى فريق اودنسي الدنماركي

انضم متوسط الميدان التونسي عصام الجبالي الى فريق "اودنسي" الذي ينشط في بطولة الدرجة الاولى الدنماركية لكرة القدم بعقد مدته 3 سنوات بعد فسخ عقده مع نادي الوحدة السعودي .

وكان الجبالي (28 سنة) تحول على سبيل الاعارة الى نادي الوحدة السعودي في جانفي 2018 قادما من روزنبرغ النرويجي .

وقبل انضمامه الى الوحدة توج الجبالي في نوفمبر 2018 ببطولة النرويج لكرة القدم في نسختها 26 مع فريقه "روزنبيرغ " .

وانضم اللاعب التونسي الى روزنبيرغ قادما من فريق "الفسبورغ" السويدي الذي تالق في صفوفه بشكل لافت .

وقبل تحوله الى السويد لعب عصام الجبالي في تونس لصالح النجم الساحلي (2015/2008) والترجي الجرجيسي (2013) .