تقارير.. برشلونة على مشارف إنهاء الصفقة الكبري

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد ومفاجئ في الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى فريقه السابق برشلونة.





ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن إدارة سان جيرمان باتت مستعدة لتخفيض سعر نيمار من أجل رحيله إلى برشلونة، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع الفريق الكتالوني عن طريق الأموال وليس من خلال تبادل اللاعبين.





وأوضحت الصحيفة أن الفريق الباريسي، وافق على تخفيض سعر نيمار من 300 مليون يورو إلى 180 مليون يورو، علما بأن الفريق الكتالوني، أبدى في وقت سابق استعداده لتقديم عرض يتضمن 100 مليون يورو إضافة إلى اثنين من لاعبيه، مقابل الظفر بخدمات النجم البرازيلي صاحب الـ27 عاما.









ويرى ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أن نيمار يجب أن يرحل عن الفريق هذا الصيف، لأن بقاءه سيكون مضرا في الموسم المقبل.





وتريد إدارة سان جيرمان استغلال أموال نيمار في الامتثال لشروط قانون اللعب المالي النظيف، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية، بالإضافة إلى اختيار التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.





ويرتبط نيمار مع الفريق الباريسي بعقد يمتد حتى صيف العام 2022.



