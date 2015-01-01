رئيس الجمهورية المؤقت يكلف أحمد عظوم بتسليم رسالة إلى العاهل السعودي

أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، كلّفه بتسليم رسالة أخوّة ومودّة إلى العاهل السعودي تترجم عمق العلاقات التونسية السعودية ومتانتها وتثمّن الجهود السخيّة التي دأبت المملكة العربية السعودية على بذلها خدمةً لضيوف الرحمان وسهرًا على أمنهم وسلامتهم.

وبين وزير الشؤون الدينية، في تصريح على هامش لقائه الثلاثاء برئيس الجمهورية المؤقت بقصر قرطاج، حرص رئيس الدولة على الارتقاء بخدمات الحجاج الميامين والإحاطة بهم بكلّ وسائل الرعاية والعناية اللازمة لأداء فريضة الحجّ وتوفير أفضل الظروف لأداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وأضاف عظّوم، الذي يترأس الوفد الرسمي التونسي لموسم الحج 1440ه/2019، أن اللقاء تناول الاستعدادات التي انطلقت منذ فترة طويلة لموسم الحج، وتوصيات رئيس الجمهورية المؤقت لانجاح مناسك الحج بالنسبة للبعثة التونسية التي تظم 500 فردا.