سعر الدينار الكويتى في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2019
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:09 م
الفجر الاقتصادي
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سجل سعر الدينار الكويتى في مصر حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 على مدار تعاملات اليوم وننشر الاسعار وفقا لتحديثات موقع الدولار لايف وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم
سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي
سعر شراء 55.31 جنيها
سعر بيع 56.08 جنيها
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
سعر شراء 55.16 جنيها
سعر بيع 55.51 جنيها
سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.60 جنيها.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
سعر شراء 55،19 جنيها
سعر بيع 55،62 جنيها
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر شراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.69 جنيها
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
سعر شراء 54.60 جنيها
سعر بيع 55.65 جنيها
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