قريبا احداث ديوان للغابات في تونس

سيتم احداث ديوان للغابات وسن نظام أساسي لفائدة أعوان القطاع، وفق ما نص عليه اتفاق ابرم مؤخرا بين كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والجامعة العامة للفلاحة.

وذكر نص الاتفاق الذي تولى توقيعه كل من وزير الفلاحة سمير الطيب والكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة عمار الزين، أن مشروع احداث ديوان الغابات قد بلغ مرحلة متقدمة من الانجاز، كما تمت احالة مشروع النظام الأساسي المحدث لسلك فنيي ومعيني الغابات الى مصالح وزارة الوظيفة العمومية للنظر فيه.

ويتوقع أن يتولى الديوان مهام الاشراف على حماية الغابات في وقت قدرت خسائر تونس من الحرائق بالغابات خلال 8 سنوات الأخيرة بنحو 345 مليون دينار، وفق ما أفاد به سابقا وزير الفلاحة، مشيرا، الى أن أكثر من نسبة 60 بالمائة من الحرائق تبقى مجهولة الأسباب.

وكان قد أكد أثناء جلسة استماع عقدتها منتصف شهر جويلية الجاري لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، أن الحرائق الغابية آفة خطيرة تهدد الغابات والثروة النباتية والحيوانية، مشيراً إلى أن ما يحترق لا يمكن استعادته قبل 30 عاما.

كما أقر بصعوبة التدخل لحماية المساحة الغابية البالغة 2ر1 مليون هكتار بسبب ضعف الإمكانيات البشرية والمادية، مبينا، أن كلفة تدخل الطائرة لإخماد الحرائق تقدر بين 20 إلى 50 ألف دينار في وقت رصدت ميزانية 200 مليون دينار فقط لهذا الغرض.