حمزة لحمر يعود الى النجم الساحلي

اعلن رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين يوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن استكمال اجراءات استعادة اللاعب السابق لفريق كرة القدم حمزة لحمر بعد تجربة قصيرة قادته الى نادي الكويت الكويتي.

ويسعى فريق جوهرة الساحل من خلال استرجاع خدمات حمزة لحمر (29 عاما) بموجب عقد لمدة عامين الى تعزيز خط وسطه خصوصا بعد انتقال كريم العواضي الى نادي ابها السعودي.

ويتميز حمزة لحمر باجادته تنفيذ الكرات الثابتة وكان قد ساهم بقسط وافر في اخر تتويج للنجم الساحلي بالبطولة المحلية عام 2016 بتسجيله عدة اهداف حاسمة من ركلات حرة مباشرة في شباك الفرق المنافسة على اللقب انذاك الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي.

كما توج لحمر الذي سبق له ان لعب ايضا في صفوف الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة بكاس تونس مع النجم الساحلي سنوات 2012 و2014 و2015 الى جانب احراز كاس الكنفدرالية الافريقية 2015.