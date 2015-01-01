مورينيو يكشف السر الحقيقي وراء رفضه تدريب المنتخبات









أكد المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي "جوزيه مورينيو"، بأنه يفتقد التدريب بشكل كبير للغاية، والست شهور الأخيرة التي كان فيها بعيدًا عن ملاعب التدريب مرت بشكل صعب عليه لكون يحب مهنة التدريب ولا يود الإبتعاد عنها أبدًا.





وفي تصريحات تليفزيونية لقناة سكاي سبورتس، قال جوزيه مورينيو: "هذه هي المرة الوحيدة التي كان لدي الوقت الكافي للتفكير في خطوتي المقبلة في عالم التدريب، هذا الأمر لم يحدث منذ نحو 20 عام تقريبًا، ولكن على الرغم من ذلك فأنا أشعر بالرغبة في العودة للتدريب، البعض نصحني بقضاء فترة عطلة جيدة في شهري يوليو وأغسطس، ولكني حقًا غير سعيد بذلك، أحب ملاعب التدريب وأريد العودة في أقرب وقت ممكن".





وأكد المدرب البرتغالي، بأنه قد رفض عدة عروض من أندية في دوريات مختلفة، وذلك لكونه قد شعر بأن هذه العروض لا توفر له التحدي الذي يريده على حد وصفه.





وختم "السبيشال وان" تصريحاته متحدثًا عن السبب الذي يجعله يرفض تدريب المنتخبات: "في الحقيقة تدريب المنتخبات بالنسبة لي هو أمر صعبة للغاية، مباراة واحدة كل شهر أو شهرين، لفترة طويلة سأكون بعيدًا عن الملاعب، وسوف أنتظر عامين لأكون متواجد في بطولة كبرى سواء كأس أمم أو بطولة كأس العالم، هي أمور صعبة للغاية بالنسبة لي كمدرب".



