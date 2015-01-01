الرئيس السيسي: مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة من الأمل
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:13 م
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "دايمًا المؤتمرات تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل والإيجابية".
ووجه "السيسي"، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز لكل الحضور الموجود والشعب المصري، قائلًا: "لكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات السابقة، والذي كان لا يمكن أن يتحقق، وأكرر هذه الجملة كـ اعتراف وعرفان بجميل المصريين".
وتابع: "كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والاحترام والمحبة للشعب المصري، شعب بلادي".
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