الرئيس السيسي: مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة من الأمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "دايمًا المؤتمرات تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل والإيجابية".





ووجه "السيسي"، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز لكل الحضور الموجود والشعب المصري، قائلًا: "لكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات السابقة، والذي كان لا يمكن أن يتحقق، وأكرر هذه الجملة كـ اعتراف وعرفان بجميل المصريين".



