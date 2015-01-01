ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس السيسي: مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة من الأمل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:13 م
الرئيس السيسي: مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة من الأمل
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "دايمًا المؤتمرات تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل والإيجابية".

ووجه "السيسي"، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للشباب، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز لكل الحضور الموجود والشعب المصري، قائلًا: "لكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات السابقة، والذي كان لا يمكن أن يتحقق، وأكرر هذه الجملة كـ اعتراف وعرفان بجميل المصريين".

وتابع: "كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والاحترام والمحبة للشعب المصري، شعب بلادي".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن