ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع حالات الاتجار بالاشخاص في تونس إلى 780 سنة 2018 مقارنة بسنة 2017

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:06 م
ارتفاع حالات الاتجار بالاشخاص في تونس إلى 780 سنة 2018 مقارنة بسنة 2017
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 تشير الاحصائيات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتجار بالأشخاص, المتصلة بسنة 2018 ان حالات التجارة بالاشخاص في تونس ارتفعت إلى 780 حالة مقابل 740 حالة سنة 2017.وقد تم الكشف عن هذه الاحصائيات خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء بصفاقس.
وذكرت ممثلة الهيئة حميدة الشايب ان حوالي 74،1 بالمائة من هذه الحالات هي من النساء من بينها حوالي 48 بالمائة تتعلق بالاتجار بالأطفال.
وأضافت ان 79،2 بالمائة من القضايا المسجلة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2018 تتعلق بأشخاص من اصول افريقية وتحديدا من ساحل العاج باعتبار أن الدخول إلى تونس يتم دون تاشيرة ويقع استغلالهم اقتصاديا وجنسيا وفق قولها ، مشيرة إلى أن عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم التونسية بخصوص الاتجار بالأشخاص الأجانب قليلة جدا رغم أن الهيئة تتلقى العديد من الإشعارات في هذا الشأن .
وذكرت كذلك انه رغم الجهود التي تقوم بها الهيئة منذ تأسيسها سنة 2016 للتصدي للاتجار بالاشخاص غير ان قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص عدد 61 لسنة 2016 لم يقع تفعيله بعد بسبب عدم صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيقه كما أن الهيئة تشكو من نقص فادح على مستوى الميزانية مما يعرقل أعمالها ويعطل ملفات قضايا الضحايا المسجلة لديها.
ودعت في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل القانون 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص وتمكين الهيئة من الميزانية اللازمة لتسهيل أعمالها والى توفير مترجمين للإسراع في البت في قضايا الضحايا اضافة الى ضرورة توفير الاقامة لهم وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأمنيين لتفادي الخلط بين جريمة الاتجار بالاشخاص بجريمة التحيل باعتبار وجود خيط رفيع بين الجريمتين.
وقد انتقد عدد من المتدخلين غياب العنصر الأمني في هذا اللقاء الإعلامي باعتبار أن مسألة الاتجار بالأشخاص مسألة أمنية بامتياز اضافة الى الاشارة الى صدور قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2016 دون التهيئة المسبقة له داعين إلى ضرورة إنشاء فرع للهيئة في صفاقس لتقريب خدماتها للجنوب والاهتمام مستقبلا بظاهرة السياحة الجنسية وما تمثله من خطر على الشباب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن