فايق يؤكد على أهمية التعاون الدولي للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية التعاون الدولى والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر.





ونوه فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى محافظة كفر الشيخ كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الإتجار بالبشر.



