جامعة القناة تحصد أربع ميداليات ببطولة إفريقيا الأولى للدرجات بنيجريا

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أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس على أن الجامعة حريصة على دعم وتكريم أبنائها الطلاب المتفوقين سواء فى النواحى العلمية أو الأنشطة الطلابية، واضاف رئيس الجامعة أنه فى إطار ذلك سوف يتم تكريم الطالب محمد فرج فراج طالب كلية التربية الرياضية بعد تفوقة الرياضى وحصوله على اربع ميداليات ببطولة كأس إفريقيا للدرجات الأول.



وأكد الدكتور ماجد العزازي عميد كليه التربية الرياضية أن رؤية رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام ورعاية الموهوبين تتحقق خاصا أن هذا الطالب من أبناء كليه التربيه الرياضية المعدة لتخريج العديد من الابطال، وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجامعة تشجع ابنائها الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية خاصة الرياضية منها خاصة فى المحافل الدولية والقارية من أجل رفع اسم الوطن والجامعة عاليا.



وأوضح الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب أن الاعب محمد فرج فراج الطالب بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس ولاعب منتخب مصر للدراجات حصل على أربعة ميداليات فى كأس إفريقيا الاول للدراجات فى ابوجا بنيچيريا والتى أقيمت خلال الفترة من ٢٦ الى ٢٨ يوليو الحالى.



واضاف أن الميداليات التى فاز بها جاءت على النحو التالي المركز الاول والميداليه الذهبية فى السرعه الفردية والمركز الثانى وميداليتان فضيتان فى الاسكراتش والكيرين والمركز الثالث والميدالية البرونزيه فى الاسبرنت ٢٠٠ متر.

