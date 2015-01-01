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هذا ما طلبته فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من "السيسي" بمؤتمر الشباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:09 م
هذا ما طلبته فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من السيسي بمؤتمر الشباب
هديل ماجد
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رقية جمال
 
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قالت هديل ماجد، فتاة من ذوي القدرات الخاصة، إنني فخورة إني مصرية، وملقبة بأم كلثوم الأطفال، موضحة أنها تخرجت من كلية الأداب، مشيرة إلى أنها منذ طفولتها اكتشفت والدتها ان صوتها جميل، وكانت تريد دخول كلية الفنون الموسيقية ولم تتمكن من ذلك بسبب وجود إعاقة في قدمها وعيناها، وبعد انتهاء دراستها بكلية الأداب التحقت باكاديمية الفنون وبعدها التحقت بالملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت، خلال كلمته على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: "أنا بطلب منك طلب ياسيادة الرئيس، أنا عايزك تسمع صوتي ممكن، ليرد الرئيس عليها قائلًا: "أنا نفسي اسمع صوتك، اتفضلي".

وقامت بغناء "وقف الخلق ينظرون جميعًا" للفنانة ام كلثوم، مما دفع جميع الحاضرين للتصفيق لها بشدة.

وبعدها طلبت من الرئيس أن تصافحه وتلتقط صورة معه، فصعد الرئيس لها على المسرح لتحقيق طلبها.
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