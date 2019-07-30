وزارة الشؤون الاجتماعية: انتداب 226 شخصا من حاملي إعاقة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 المصادقة على قائمة المترشحين المقبولين بصفة أولية للانتداب في القطاع العمومي من الأشخاص ذوي الإعاقة والبالغ عددهم 226 .

وفي انتظار دعوتهم لإجراء اختبار طبي تقني للنظر في مدى ملائمة قدراتهم الصحية والنفسية مع خصوصيات الخطط المعروضة للتناظر.