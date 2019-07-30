ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزارة الشؤون الاجتماعية: انتداب 226 شخصا من حاملي إعاقة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:52 م
وزارة الشؤون الاجتماعية: انتداب 226 شخصا من حاملي إعاقة
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 المصادقة على قائمة المترشحين المقبولين بصفة أولية للانتداب في القطاع العمومي من الأشخاص ذوي الإعاقة والبالغ عددهم 226 .
وفي انتظار دعوتهم لإجراء اختبار طبي تقني للنظر في مدى ملائمة قدراتهم الصحية والنفسية مع خصوصيات الخطط المعروضة للتناظر.
ومن المؤمّل الإعلان عن النتائج النهائية للمناظرة بداية سبتمبر 2019 .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن