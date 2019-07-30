وزارة الشؤون الاجتماعية: انتداب 226 شخصا من حاملي إعاقة
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:52 م
محمد وليد الجموسي
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 المصادقة على قائمة المترشحين المقبولين بصفة أولية للانتداب في القطاع العمومي من الأشخاص ذوي الإعاقة والبالغ عددهم 226 .
وفي انتظار دعوتهم لإجراء اختبار طبي تقني للنظر في مدى ملائمة قدراتهم الصحية والنفسية مع خصوصيات الخطط المعروضة للتناظر.
ومن المؤمّل الإعلان عن النتائج النهائية للمناظرة بداية سبتمبر 2019 .
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