قرقاش: لجوء قطر للإرهاب ضد الإمارات "تصعيد مؤسف"

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن تهمة لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع.





وأضاف أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال يوثق علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب.





وأكد قرقاش، أن التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق.





كانت 4 دول عربية وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع دولة قطر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، لتشمل المقاطعة العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإيقاف حركات الملاحة البحرية والبرية والجوية.





واتهمت دول المقاطعة، قطر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهو ما تنفيه قطر.





وفي سياق مختلف عارض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال الأسبوع الماضي، تصريح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية، قائلاً: "هذا التصريح "لا يستحق الرد".