ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. وصول الرئيس السيسي لمقر المؤتمر الوطني للشباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:46 م
عاجل.. وصول الرئيس السيسي لمقر المؤتمر الوطني للشباب
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة الإدارة الجديدة مقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب. 

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صور استعدادات انطلاق المؤتمر السابع للشباب الذي سيقام في العاصمة الإدارية .

وقال المركز، إن المؤتمر سوف يبدأ يوم "الثلاثاء" بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، تعقبها الجلسة الثانية من "نموذج المحاكاة" نفسه في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنتهي في العاشرة مساءً.

وأضاف المركز، أن فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" سوف تبدأ بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشر صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً .
Advertisements
المزيد عن: الجلسة الإفتتاحية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن