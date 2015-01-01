عاجل.. وصول الرئيس السيسي لمقر المؤتمر الوطني للشباب

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صور استعدادات انطلاق المؤتمر السابع للشباب الذي سيقام في العاصمة الإدارية .





وقال المركز، إن المؤتمر سوف يبدأ يوم "الثلاثاء" بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، تعقبها الجلسة الثانية من "نموذج المحاكاة" نفسه في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنتهي في العاشرة مساءً.



