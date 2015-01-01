عاجل.. وصول الرئيس السيسي لمقر المؤتمر الوطني للشباب
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:46 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة الإدارة الجديدة مقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب.
وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صور استعدادات انطلاق المؤتمر السابع للشباب الذي سيقام في العاصمة الإدارية .
وقال المركز، إن المؤتمر سوف يبدأ يوم "الثلاثاء" بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، تعقبها الجلسة الثانية من "نموذج المحاكاة" نفسه في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنتهي في العاشرة مساءً.
وأضاف المركز، أن فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" سوف تبدأ بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشر صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً .
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