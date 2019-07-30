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رغم استبعاده من انتخابات المهن الموسيقية.. أحمد العيسوي يساند مصطفى كامل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:45 م
رغم استبعاده من انتخابات المهن الموسيقية.. أحمد العيسوي يساند مصطفى كامل
هاني شاكر ومصطفى كامل
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نور طلعت
 
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استبعد الفنان أحمد العيسوي، من خوض انتخابات نقابة المهن الموسيقيين لامتلاكه سجل تجاري.

وبالرغم من استبعاده، حرص العيسوي علي الحضور بنادي المهن التمثيلية لمساندة صديقه مصطفى كامل بانتخابات نقيب المهن الموسيقية.

وأكد في تصريح لـ"الفجر الفني" أنه يساند مصطفى كامل، قلبًا وقالبًا وأنه يري مصطفى، الأصلح لهذا المنصب للتخلص من الفساد، وإقامة العديد من المشاريع الصالحة لأعضاء الجمعية العمومية ولجميع الموسيقيين، ولأصحاب المعاشات".

جدير بالذكر انه يتنافس على منصب النقيب الفنانان هاني شاكر ومصطفى كامل، بينما يتنافس 45 عضوا على 12 مقعدا كأعضاء لمجلس النقابة.

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