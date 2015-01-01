خبر عاجل.. برشلونة يقترب من حسم صفقته المُنتظرة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عبر غلافها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، عن خطوة مفاجأة قامت بها إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي بشأن عقد البرازيلي نيمار جونيور.





وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها أن نادي باريس سان جيرمان سيخفض سعر نيمار من 300 مليون إلى 180 مليون يورو ولا تريد الإدارة صفقات تبادلية لكنها تطمح في الحصول على المبلغ صافي.





وارتبط اسم نيمار بالعودة مجدداً إلى برشلونة بعدما أبدى رغبته في المغادرة إلى كامب نو واللعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز مرة أخرى بعيداً عن نجومية كيليان مبابي الذي خطف الأضواء منه.





وينافس برشلونة على ضم نيمار مع الغريم التقليدي ريال مدريد وأيضاً كانت هناك نية لدى مسؤلي يوفنتوس للتعاقد مع البرازيلي واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.





والجدير بالذكر أن نيمار انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 200 مليون وذلك في عام 2017.