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تشيلسي يمنع مشجعا من حضور مبارياته مدى الحياة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:42 م
تشيلسي يمنع مشجعا من حضور مبارياته مدى الحياة
تشيلسي
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن منع ​تشيلسي​ لأحد جماهيره من الحضور في ملعب ستامفورد بريدج بشكل دائم لاستخدامه لغة مسيئة عنصريًا وسلوكًا تهديديًا أثناء مباراة الفريق مع مانشستر سيتي في 8 ديسمبر 2018.

 

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن البلوز منع خمسة مشجعين آخرين مؤقتاً لفترات تتراوح بين سنة وسنتين لاستخدامهم اللغة المسيئة أثناء المباراة التي أقيمت العام الماضي.

 

وأكدت الشبكة البريطانية أن تشيلسي أجل التوصل إلى قرار في القضايا لضمان عدم المساس بتحقيق الشرطة.

 

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن إدارة تشيلسي مُنحت جميع المشجعين الذين تمت معاقبتهم الحق في الاستئناف وعند الاقتضاء تم الاستماع إلى تلك الطعون.

 

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