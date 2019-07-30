رئيس البرازيل يلغى لقاء مع وزير خارجية فرنسا بسبب "حلاقة شعره"

ألغى رئيس البرازيل جير بولسونارو، في اللحظة الأخيرة اجتماعًا كان مخطط له مع وزير الخارجية الفرنسي جيان يوفى لودريان.





وكان من المقرر أن يتم اللقاء مساء يوم الاثنين في قصر بلانالتو في برازيليا، ويستمر نصف ساعة تقريبًا، وفقًا لما أوردته صحيفة فولها دي إس باولو.





ومع ذلك، قبل دقائق من الاتفاق، أبلغ وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أرايجو نظيره الفرنسي، أن بولسونارو لن يتوفر له الوقت المتاح لاستقباله، وكان قادة الدبلوماسية من كلا البلدين في العاصمة البرازيلية يتناولون طعام الغداء في قصر إيتاماراتي- بوزارة الخارجية- بعد اجتماع عمل.

وجائت المفاجأة حوالي الساعة 3:45 مساءً، عندما ظهر الرئيس في بث مباشر على حسابه على موقع التواصل فيسبوك، أثناء قص شعره، وخلال الدقائق العشر التي استغرقها الفيديو، تناول بولسونارو مواضيع مختلفة ذات أهمية وطنية.





وتم تبرير موقف الرئيس البرازيلى من قبل أرايجو، الذي جادل بأن هذا كان بسبب "مسألة جدول الأعمال"، مع إنكار أن هذه البادرة تأثرت بالقضايا السياسية.





بينما يرى العديد من الدبلوماسيين الذين تشاور معهم فولها دي إس باولو، أن تعليق هذا الاجتماع الرفيع المستوى يعتبر إجراءً غير مهذب على الأقل ويمكن أن يكون نتيجة لسخط يتعلق بمسألة ثنائية.