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النيابة العامة تكشف جرائم خاصة بحملات الحج الوهمية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:37 م
النيابة العامة تكشف جرائم خاصة بحملات الحج الوهمية
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الفجر السعودي
 
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كشفت النيابة العامة، عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية.

وأكدت النيابة، أن تلك السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتقرر ذات الحماية الجنائية تجاه كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

وأوضحت أن الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج والوهمية جريمة موجبة للمساءلة الجزائية، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا للفقرة رقم (8/أولًا) من القرار الوزاري رقم 3000 تاريخ 10/6/1435هـ، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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