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عاجل.. خطوة جديدة من الزمالك لحسم صفقة عواد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:39 م
عاجل.. خطوة جديدة من الزمالك لحسم صفقة عواد
محمد عواد
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أحمد الهواري
 
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يتوجه مندوب من نادي الزمالك خلال الساعات الجارية إلى محافظة الإسماعيلية وذلك للاجتماع بإدارة نادي الإسماعيلي وحسم صفقة الحارس محمد عواد والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

 

ويسعى الزمالك لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد الإفريقي خلال الساعات المقبلة حتى يتثنى للقلعة البيضاء قيد الحارس بالقائمة الإفريقية.

 

وكان الزمالك خسر من الأهلي في ختام بطولة الدوري العام الممتاز يوم الأحد الماضي بهدف علي معلول، من هفوة قاتلة لحارس الفريق عماد السيد الذي رحل لصفوف الاتحاد السكندري.

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