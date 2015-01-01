سولسكاير يهاجم وكلاء اللاعبين

هاجم النرويجي ​أولي جونار سولسكاير​ المدير الفني لمانشستر يونايتد وكلاء اللاعبين وأكد أن عالم كرة القدم عالم ساخر.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "هكذا كان الحال دائمًا في اليونايتد، حتى عندما كنت لاعبًا".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً : "لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتمتعون بالقدر الكافي من الكفاءة أو من النوع المناسب لمانشستر يونايتد، لذلك لا يمكننا أن نتأثر بأي شخص آخر يربط لاعبيه بنا، هناك وكلاء يرموننا بلاعبيهم، هذا هو عالم كرة القدم، إنه عالم ساخر".