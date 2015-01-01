محافظ سوهاج يشارك في المؤتمر الوطني السابع للشباب برعاية الرئيس السيسي

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يشارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج في المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر اليوم وتستمر حتى غدًا الخميس ٣١ يوليو.



ويعقد على هامش المؤتمر، المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والتي ستنفذ في عدد من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية ومنها قرى بمحافظة سوهاج، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية.



ويؤكد المؤتمر السابع للشباب حرص القيادة السياسية على مواصلة الحوار مع الشباب المصري من مختلف القطاعات، ويعد بمثابة البوابة للشباب الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، للوصول إلى مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية صادقة، وتخطيط علمي ممنهج، وحوار بناء.



كما يشارك فى المؤتمر عددًا كبيرًا من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري، من شباب الجامعات، والمثقفين، والإعلاميين، والرياضيين، وشباب الأحزاب، ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة جامعًا للشباب المصري من جميع محافظات الجمهورية، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



