السيطرة على حريق محدود بالوحدة الصحية بكفر مروان في كفر شكر

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود شب في الوحدة الصحية بكفر مروان التابعة لكفر شكر بالقليوبية دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.





تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بلاغا من العاملين بالوحدة المحلية بكفر مروان بحدوث ماس كهربائي بلوحات المفاتيح الكهربائية الخاصة بالوحدة وتصاعد أدخنة بها وانقطاع التيار الكهربائي.





جري إخطار اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة حدوث احتراق بسيط بالأسلاك الكهربائية بلوحات التحكم الخاصة بالوحدة المحلية أدى لانقطاع الكهرباء، وجرى التعامل معها بواسطة طفاية حريق بمعرفة العاملين بالوحدة الصحية في حينه، ولا توجد ثمة تلفيات أو إصابات.



ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر 3587 لسنة 2019 إداري مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.



