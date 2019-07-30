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نفوق حيوانات بالقطب الشمالى بسبب تغير المناخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:32 م
نفوق حيوانات بالقطب الشمالى بسبب تغير المناخ
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خاطر عبادة
 
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تم العثور على أكثر من 200 من حيوانات الرنة نافقة في أرخبيل النرويج سفالبارد، وهو اكتشاف أثار قلقًا كبيرًا بين العلماء الذين يعزون ما حدث لتغير المناخ.

وخلال التعداد السنوي للسكان من هذا النوع، الذي أجراه باحثون من المعهد القطبي النرويجي، تم العثور على مائتي جثة من الرنة هامدة، وهو رقم قاتم لم يسبق تسجيله منذ بدأ الرصد في المنطقة، قبل أكثر من 40 سنة . ووفقا لرئيس التعداد، آشيلد أونفيك بيدرسن، فإن الحيوانات جائعة حتى الموت بسبب نقص الغذاء الناجم عن تغير المناخ.

ويشرح الخبراء أنه تم تسجيل درجة حرارة أعلى من المعتاد في القطب الشمالي في ديسمبر، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة، وتسبب هطول الأمطار في تجمد تربة سفالبارد في وقت لاحق، مما ينتج عنه طبقة جليدية سميكة وصلبة. 
وبشكل عا، يمكن للرنة الحفر عبر الثلج للوصول إلى الغطاء النباتي أسفلها، ولكن هذه الطبقة من الجليد كانت غير قابلة للاختراق إلى درجة أن الحيوانات انتهت بموت الجوع.
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