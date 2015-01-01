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رسميا.. الخلود السعودي يتعاقد مع علاء ماهر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:31 م
رسميا.. الخلود السعودي يتعاقد مع علاء ماهر
علاء ماهر
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مصطفى الجندي
 
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أتمت إدارة نادي الخلود السعودي التعاقد مع المدافع المصري علاء ماهر، لاعب فريق الوطني السعودي، استعداداً للموسم الجديد 2019-2020.

 

وقام اللاعب صاحب الـ 27 عاما، بالتوقيع لفريق الخلود لمدة موسم واحد، في حضور عبدالعزيز البطي، الرئيس الشرفي لنادي الخلود، وعبد الله درويش المدير الفني للفريق السعودي.

 

ويعد ماهر لاعب سابق في أندية الترسانة والبنك الأهلي ودمنهور، وإنتقل للوطني السعودي لموسم واحد قبل الإنتقال للخلود.

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