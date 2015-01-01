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أول تعليق لـ"دي روسي" عقب انضمامه لبوكا جونيورز

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:29 م
أول تعليق لـدي روسي عقب انضمامه لبوكا جونيورز
دي روسي
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ريهام عبدالمحسن
 
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أعرب ​دانييلي دي روسي نجم روما السابق والمتضم حديثاً إلى بوكا جونيورز​ عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي الأرجنتيني​، كما كشف عن كواليس انضمامه للبوكا.

 

وقال دي روسي في تصريحات نقلتها صحيفة جيانلوكا دي مارزيو العالمية : "في هذه الايام أريد أن أكون داخل أرض الملعب، حفاوة الاستقبال في المطار كانت رائعة، لا يمكنني الشكر بشكل كافي إلا عبر تأدية واجبي بشكل جدي على أرض الملعب. منذ بدأنا بالمفاوضات انا ونيكولاس بورديسو المدير الرياضي للنادي وزميل دي روسي السابق في روما في البداية قلت نعم بعد أن رحلت عن روما ولكن بعدها سألته ما اذا كان يمكنني أن افكر أكثر".

 

وأضاف : "أن تكون بسن 36 عاما وأن تغير كل شيء بنفس الوقت أمر اخافني ولكن هذا المكان يحفزني ونيكولاس كان ضمانتي، قال لي بأنهم محترفون في البوكا وأنا أصدقه، هو صديقي، لم يكن ليجلبني إلى مكان لا يناسبني".

 

واختتم دي روسي تصريحاته قائلاً : "احتاج أشخاص جديين مع بنية شبيهة لأوروبا ومن خلال ما رأيته هنا سيكون المكان ملائم للعمل، أنا اخترت أن أصل لمكان لديه الجماهير الأكثر جنوناً في كرة القدم".

 

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