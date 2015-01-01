"نشرة حوادث الفجر.. جريمة مروعة بالبحيرة
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:29 م
زينب عطا
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شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
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مد أجل النطق بالحكم على 26 متهما بالهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة لجلسة 21 سبتمبر
مد أجل النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل المتهم بـ"التظاهر والتجمهر" لـ7 سبتمبر
"حاول اغتصابها فقتلته".. قرار جديد من النيابة بشأن "فتاة العياط"
لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ25 أغسطس
"شهيد لقمة العيش".. 2 يستدرجان سائق توكتوك ويرميان جثته في أرض زراعية
"علشان متخرجش من البيت".. سيدة تقتل ابنة زوجها بعد "حفلة تعذيب" بالبحيرة
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- نشرة حوادث "الفجر": إحباط هجوم انتحاري وانفجار محول كهرباء.. وتجديد حبس قاتل جدته
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- مد أجل النطق بالحكم على 26 متهما بالهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة لجلسة 21 سبتمبر
- "حشيش وترامادول".. مفاجأة من محامية "فتاة العياط" بشأن القتيل