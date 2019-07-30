نفوق الآلاف من الدجاج بالمملكة المتحدة بسبب موجة الحر

نفق الآلاف من الدجاج في موجة الحر الأسبوع الماضي في مزرعة معتمدة تزود المتاجر الكبرى، مثل تيسكو، وسانيسبرى بالمملكة المتحدة.

ومع ارتفاع درجة حرارة بالمملكة المتحدة بشكل قياسي بلغت أكثر من 38 درجة مئوية يوم الخميس، استسلمت مساحات من الطيور في مزرعة كثيفة في لينكولنشاير إلى درجة الحرارة الشديدة داخل الحظائر.





وقال النقاد، إن الدجاج كان سيعاني بشكل رهيب قبل أن يموت.





وقال العمال في مزرعة موي بارك في نيوتن في ترينت لصحيفة لينكولن: "لقد حاولنا أن نفعل كل شيء ولكن لم يكن هناك شيء يمكننا القيام به، وتسبب الطقس الغريب بهذا.. من فضلك لا تحول هذا إلى أي شيء سيء"، وأضافوا :"لقد كان من الصعب بالفعل نقل هذه الحيوانات من المزرعة خلال اليومين الماضيين. لا يعتقد نشطاء الحيوانات أننا نهتم بهم ، لكننا نفعل ذلك بالفعل ".