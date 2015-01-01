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"صحة الجوف" تتخذ إجراءات بحق أخصائية ادعت علاج العمى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:23 م
صحة الجوف تتخذ إجراءات بحق أخصائية ادعت علاج العمى
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الفجر السعودي
 
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أعلنت صحة الجوف، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إيجاد طريقة لعلاج مرضى العمى من خلال أخصائية البصريات غير طبيبة والتي تعمل في أحد المستشفيات الحكومية، وذلك حيال ما تدعيه من توصلها إلى طريقة تعالج بها مرضى العمى.

وأوضحت في بيان لها، أن لجنة التحقيق ذهبت إلى المستشفى الحكومي وقابلت أخصائية البصريات (غير طبيبة)، وذلك في عيادة البصريات وجرى الاطلاع على ما لديها من معلومات وما تدعيه وتم مناقشتها ومقابلة عدد من الحالات التى تعاني من العمى لأسباب مختلفة والتي أدعت الإخصائية بأنها أعادت إليهم البصر واتضح أنهم لم يتحسنوا ولم يعد لهم البصر، وكان فقط مجرد تخمين حيث اتضح للجنة بأنه لا يوجد هناك أي علاج حاليًا للعمى مقدم يستند على أسس علمية وإنما هو تسليط للضوء الأخضر الذي يوجد في جهاز فحص قاع العين وهو أحد الأجهزة المستخدمة في عيادات العيون وليس له أي تأثير علاجي أو خصائص علاجية.

ونوهت "صحة الجوف"، بأن المعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة وفيها إساءة إلى مهنة طب العيون وكذلك علم اليصريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأخصائية.

وأكدت "صحة الجوف"، حرصها على المعلومة الطبية الصحيحة التي تقدم للمجتمع وعدم التهاون تجاه أي تقصير من أي كادر طبي في تضليل المجتمع بأي معلومات غير صحيحة.

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