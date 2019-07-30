تحول في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن مستقبل البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم ​برشلونة​ الإسباني تحول مع النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن رحيل كوتينيو أصبح عن البرسا هذا الصيف أصبح صعبًا بسبب عدم وصول أية عروض رسمية له حتى الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من اهتمام كلا من مانشستر يونايتد و​ليفربول​ إلا أن الطرفين لم يدخلا في محادثات مع إدارة البرسا لضم النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سوق الانتقالات في إنجلترا يغلق يوم 8 أغسطس المقبل لذلك فان أي نادي إنجليزي يريد ضمه فعليه الإسراع في المفاوضات مع إدارة النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد قيمة الاستغناء عن كوتينيو وهي 120 مليون يورو.