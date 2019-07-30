ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تحول في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:25 م
تحول في مستقبل كوتينيو مع برشلونة
كوتينيو
Advertisements
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن مستقبل البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم ​برشلونة​ الإسباني تحول مع النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن رحيل كوتينيو أصبح عن البرسا هذا الصيف أصبح صعبًا بسبب عدم وصول أية عروض رسمية له حتى الآن.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من اهتمام كلا من مانشستر يونايتد و​ليفربول​ إلا أن الطرفين لم يدخلا في محادثات مع إدارة البرسا لضم النجم البرازيلي.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سوق الانتقالات في إنجلترا يغلق يوم 8 أغسطس المقبل لذلك فان أي نادي إنجليزي يريد ضمه فعليه الإسراع في المفاوضات مع إدارة النادي الكتالوني.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد قيمة الاستغناء عن كوتينيو وهي 120 مليون يورو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن