ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التعبئة والإحصاء: نسب الفقر بمصر جيدة مقارنة بالدول التي طبقت الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:25 م
التعبئة والإحصاء: نسب الفقر بمصر جيدة مقارنة بالدول التي طبقت الإصلاح الاقتصادي
عبد الحميد شرف الدين
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
قال الدكتور عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بالهيئة العامة للتعبئة والاحصاء، إن نسبة الفقر في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي طبقت اجراءات الإصلاح الاقتصادي جيدة جدًا.

وأضاف شرف الدين خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الدول التي تمر بالإصلاح الاقتصادي تتضاعف نسب الفقر لديها، وهذا ماعملت مصر على تجنبه من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد شرف الدين في حواره مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أن نسبة الفقر 32.5%، ومحافظات الصعيد حتى الآن تحتل الصدارة في ارتفاع نسب الفقر رغم التحسن، لافتًا إلى انخفاض نسبة الفقر في محافظة قنا إلى 44% ، بدلًا من 57.5%.

Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن