التعبئة والإحصاء: نسب الفقر بمصر جيدة مقارنة بالدول التي طبقت الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بالهيئة العامة للتعبئة والاحصاء، إن نسبة الفقر في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي طبقت اجراءات الإصلاح الاقتصادي جيدة جدًا.





وأضاف شرف الدين خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الدول التي تمر بالإصلاح الاقتصادي تتضاعف نسب الفقر لديها، وهذا ماعملت مصر على تجنبه من خلال برامج الحماية الاجتماعية.





وأكد شرف الدين في حواره مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أن نسبة الفقر 32.5%، ومحافظات الصعيد حتى الآن تحتل الصدارة في ارتفاع نسب الفقر رغم التحسن، لافتًا إلى انخفاض نسبة الفقر في محافظة قنا إلى 44% ، بدلًا من 57.5%.



