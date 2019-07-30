التعبئة والإحصاء: نسب الفقر بمصر جيدة مقارنة بالدول التي طبقت الإصلاح الاقتصادي
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:25 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بالهيئة العامة للتعبئة والاحصاء، إن نسبة الفقر في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي طبقت اجراءات الإصلاح الاقتصادي جيدة جدًا.
وأضاف شرف الدين خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الدول التي تمر بالإصلاح الاقتصادي تتضاعف نسب الفقر لديها، وهذا ماعملت مصر على تجنبه من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد شرف الدين في حواره مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أن نسبة الفقر 32.5%، ومحافظات الصعيد حتى الآن تحتل الصدارة في ارتفاع نسب الفقر رغم التحسن، لافتًا إلى انخفاض نسبة الفقر في محافظة قنا إلى 44% ، بدلًا من 57.5%.
Advertisements
- "التعبئة والإحصاء": "مصر تعيش فترة تضخم غير مسبوقة"
- "الجندي" يكشف بالأرقام تحسن الخصائص السكانية لمصر عام 2017
- "التعبئة والإحصاء": 27.2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر (فيديو)
- "الاحصاء": محافظات الحدود بتاكل لحوم كتير.. والصعيد مازال في صدارة الفقر
- "التعبئة والإحصاء": زيادة المواليد في الصعيد أحد أسباب زيادة الفقر
- "الإحصاء" تكشف طريقتها لتحديد مستوى خط الفقر
- التعبئة والإحصاء: مصر نفذت عددًا من المشروعات ساهمت في تخفيض نسب البطالة