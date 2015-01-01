العاصفة "إريك" تتحول إلى إعصار بالمحيط الهادى وتهدد هاواى

أكدّ المركز الوطني للأعاصير، اليوم، أنّ قوة العاصفة المدارية "إريك" ازدادت حدة لتصبح إعصاراً في شرق المحيط الهادئ.





وليس من المتوقع أن يصل إريك إلى اليابسة، لكن يمكن لأجزاء من هاواي تسجيل المزيد من الرياح والأمطار مع هبوط الإعصار يوم الخميس جنوب الجزيرة الكبيرة.





وقد يتسبب إعصار إريك في ارتفاع منسوب مياه البحر بين 7 و 16 قدمًا (بين 2 و 5 أمتار تقريبًا) مساء الخميس، وفقًا لتوقعات صادرة عن هيئة الطقس الوطنية والتي نشرت يوم الاثنين.





وتشكل الرياح القوية جزءًا كبيرًا من تهديد الأعاصير، ويتوقع هبات برينك الأرصاد الجوية المستمرة التي تصل سرعتها إلى 110 ميلاً في الساعة (177 كم / ساعة)، أي أقل من ميل واحد فقط من الإعصار من الفئة الثالثة، وفق ما قاله هيلي برينك.





ووفقاً لشبكة "سى إن إن"، قال برينك إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كانت عصابات المطر العاصفة ستؤثر على هاواي.





ويعد إعصار إريك العاصفة الخامسة التي تصل إلى شرق المحيط الهادئ حتى الآن هذا الموسم، ووصل إعصار الفئة الأولى إلى رياح بلغت سرعتها 75 ميلًا في الساعة (120 كم / ساعة) في الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الإثنين، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.