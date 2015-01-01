ميناء دمياط يصدر 1500 طن أرز معبأ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و سفينة بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر عدد 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29822 من البضائع العامة، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26686 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6500 طن فوسفات و 2417 طن يوريا و 1500 طن أرز معبأ و 4000 طن رمل زجاجى .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 32 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 689 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 518 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2677 طن حديد و 1000 طن خرده و 3200 طن ذرة و 2304 طن خشب .