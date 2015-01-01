ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميناء دمياط يصدر 1500 طن أرز معبأ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:18 م
ميناء دمياط يصدر 1500 طن أرز معبأ
ميناء دمياط
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و سفينة بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما غادر عدد 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29822 من البضائع العامة، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26686 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6500 طن فوسفات و 2417 طن يوريا و 1500 طن أرز معبأ و 4000 طن رمل زجاجى .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 32 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 689 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 518 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2677 طن حديد و 1000 طن خرده و 3200 طن ذرة و 2304 طن خشب .
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
-
x
18:30
-
العراق
فلسطين
-
x
21:30
-
اليمن