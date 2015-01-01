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شكري: اليونان لعبت دورا حيويا في تعريف الغرب بالتحديات التي تواجهها مصر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:20 م
شكري: اليونان لعبت دورا حيويا في تعريف الغرب بالتحديات التي تواجهها مصر
سامح شكري - أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اهتماما مشتركا بين مصر واليونان بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره اليوناني بأثينا، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات عكست تقارب معهود في وجهات نظر البلدين، ونعمل على التشاور المستمر، متوجهًا بالشكر لليونان على ما نلمسه دائمًا من دعم وتأييد للاوضاع القائمة في مصر والتحديات التي تواجهها، مشددًا على أن اليونان لعبت دورا حيويا في تعريف الغرب بالتحديات التي تواجهها مصر، والجهود التي تبذل من قبل القيادة السياسية في تحقيق الرفاهية للشعب المصري.

وتوجه بالشكر لوزير الخارجية اليوناني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، داعيًا إياه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، موضحًا أنه حظى بشرف أن يكون أول وزير خارجية مصري يستقبله.

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