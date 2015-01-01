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تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.49%

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:10 م
تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.49%
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.


 

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسرا عدد 30.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6113.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% خاسراً عدد 32.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6733.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً عدد 25.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4890.31 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 247 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتى عبر 8924 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%.

وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.44%، تليه "الوطنية الدولية" بنسبة 9.85%، ثم إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.17%، فيما تصدر سهم "شركة سنرجى القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.78% ثم "مراكز التجارة العقارية" بنسبة 9.93%، ثم المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.79%
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